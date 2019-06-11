13 июня, с 15.00 до 16.30, состоится заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения по адресу: г. Несвиж, ул. Советская,1, кабинет № 401. При себе иметь паспорт, трудовую книжку и документы об образовании.
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Состоится заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения
12.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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13 июня, с 15.00 до 16.30, состоится заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения по адресу: г. Несвиж,
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