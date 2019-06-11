Заготовка кормов: лучшие в районе

Источник материала: Горецкий вестник

Мы узнали, кто в Горецком районе лидирует на заготовке кормов.

ОАО «Коптевская нива»

Павел Воробьев на «Беларус-1221»+«Крона» скосил 357 га трав за 10 дней (298% от нормы), Сергей Воробьев на «Ягуар-870» на подборе зеленой массы многолетних трав с измельчением выполнил 319% от нормы, заготовив 4152 т сенажа за 10 дней.

ОАО «Горецкая РАПТ»

Юрий Буйденков на УЭС-2-250+КПР-9 скосил 539 га за 14 дней (226%), Андрей Шалаев на «Ягуар-840» на подборе зеленой массы с измельчением выполнил 427% от нормы (5122 т за 10 дней).





КСУП «Племзавод Ленино»

Александр Фальков на МТЗ-1221+«Миллениум» за 7 дней сгреб 255 га провяленной массы (135%), Олег Павловский на КЗР-10 скосил 244 га многолетних трав за 5 дней (163%).

КСУП «Овсянка им. И. И. Мельника»

Алексей Сидоров на МТЗ-12-21+ПИМ-40 отвез 324 т зеленой массы за 5 дней (202%), Василий Ковалев на «Атлес»+ПС-60 отвез 976 т зеленой массы за 9 дней (180%).

СЗАО «Горы»

Владислав Янчис на УЭС-2-280 подобрал 3433 т зеленой массы за 24 дня (238%), Геннадий Зезюлин на МТЗ-1221+ПС-45 перевез 1005 т зеленой массы за 18 дней (133%).

РУП «Учхоз БГСХА»

Александр Агеенко на «Ягуар» на подборе зеленой массы выполнил 210% от нормы (3569 га за 10 дней), Михаил Казаков на МТЗ-1221+ПИМ-40 отвез 1218 т зеленой массы за 14 дней (158%).

ОАО «Горецкое»

Валерий Скороходов на КВК-800 на подборе зеленой массы выполнил 183% (2614 га за 11 дней), Александр Руденков на МТЗ-3022+ПС-60 отвез 831 т сенажной массы за 10 дней (189%).

ОАО «Маслаки»

Иван Побего на МТЗ-1221+«Крона» скосил 202 га трав за 11 дней (141%).

По данным РК профсоюза работников АПК на 10 июня