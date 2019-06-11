Карту районов с национальным колоритом создал художник из Бреста

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Брестский художник Василий Бурдин создал креативные туристические карты районов Брестчины. Свой работы он разместил на своей странице в Facebook.

Достопримечательности всех 16 районов Брестской области Василий Бурдин изобразил на плакатах. На плакаты нанесены главные достопримечательности каждого уголка Брестчины, а также заказники, здравницы и агроусадьбы. Например, в Каменецком районе обозначены Троицкий костел в Волчине, усыпальница последнего короля Речи Посполитой, Станислава Августа Понятовского, санаторий «Белая вежа» и многие другие.



Заказало туристические карты у художника управление спорта и туризма Брестского облисполкома. Сейчас работы изучают специалисты в городских и районных исполкомах. Они смогут внести свои правки. Затем туристические карты разместят на информационных стендах.



Посмотрите, как выглядят и другие районы.











































По информации tut.by.