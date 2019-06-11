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Карту районов с национальным колоритом создал художник из Бреста

12.06.2019 10:31 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Брестский художник Василий Бурдин создал креативные туристические карты районов Брестчины. Свой работы он разместил на своей странице в Facebook.

Достопримечательности всех 16 районов Брестской области Василий Бурдин изобразил на плакатах. На плакаты нанесены главные достопримечательности каждого уголка Брестчины, а также заказники, здравницы и агроусадьбы. Например, в Каменецком районе обозначены Троицкий костел в Волчине, усыпальница последнего короля Речи Посполитой, Станислава Августа Понятовского, санаторий «Белая вежа» и многие другие.

Заказало туристические карты у художника управление спорта и туризма Брестского облисполкома. Сейчас работы изучают специалисты в городских и районных исполкомах. Они смогут внести свои  правки.  Затем туристические карты разместят на информационных стендах.

Посмотрите, как выглядят и другие районы.

Карту районов с национальным колоритом создал художник из Бреста

 

Карту районов с национальным колоритом создал художник из Бреста
Карту районов с национальным колоритом создал художник из Бреста

Карту районов с национальным колоритом создал художник из Бреста
Карту районов с национальным колоритом создал художник из Бреста

Карту районов с национальным колоритом создал художник из Бреста
Карту районов с национальным колоритом создал художник из Бреста
Карту районов с национальным колоритом создал художник из Бреста
Карту районов с национальным колоритом создал художник из Бреста

Карту районов с национальным колоритом создал художник из Бреста
Карту районов с национальным колоритом создал художник из Бреста
Карту районов с национальным колоритом создал художник из Бреста

Карту районов с национальным колоритом создал художник из Бреста

Карту районов с национальным колоритом создал художник из Бреста

По информации tut.by.

Карту районов с национальным колоритом создал художник из Бреста

Author: Редактор сайта

 
 
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Брестский художник Василий Бурдин создал креативные туристические карты районов Брестчины. Свой работы он разместил на Сообщение Карту районов с национальным...
 
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