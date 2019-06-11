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Карту районов с национальным колоритом создал художник из Бреста
12.06.2019 10:31 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Брестский художник Василий Бурдин создал креативные туристические карты районов Брестчины. Свой работы он разместил на
Достопримечательности всех 16 районов Брестской области Василий Бурдин изобразил на плакатах. На плакаты нанесены главные достопримечательности каждого уголка Брестчины, а также заказники, здравницы и агроусадьбы. Например, в Каменецком районе обозначены Троицкий костел в Волчине, усыпальница последнего короля Речи Посполитой, Станислава Августа Понятовского, санаторий «Белая вежа» и многие другие.
Заказало туристические карты у художника управление спорта и туризма Брестского облисполкома. Сейчас работы изучают специалисты в городских и районных исполкомах. Они смогут внести свои правки. Затем туристические карты разместят на информационных стендах.
Посмотрите, как выглядят и другие районы.
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Брестский художник Василий Бурдин создал креативные туристические карты районов Брестчины. Свой работы он разместил на Сообщение Карту районов с национальным...
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