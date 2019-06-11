ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Любовный треугольник в Бресте закончился поножовщиной

12.06.2019 10:39 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Любовный треугольник в Бресте закончился поножовщиной
Фото из открытых источников

На место выехала следственно-оперативная группа, а также бригада медиков. 

Пострадавший – безработный житель областного центра 1971 года рождения. Он пришел к Б., чтобы забрать свою возлюбленную. Женщина сожительствовала с потерпевшим, однако решила уйти к другому, сообщили в УВД Брестского облисполкома. 

Хозяин квартиры, услышав оскорбления в свой адрес, взял кухонный нож и вытолкнул непрошеного гостя на лестничную площадку. Там, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он ударил соперника ножом в шею. 

Пострадавший находится в реанимации, его обидчик – в ИВС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 14, части 1 статьи 139 УК Республики Беларусь. 

Любовный треугольник в Бресте закончился поножовщиной
В Бобруйске 22-летний парень насмерть ударил ножом 19-летнего знакомого
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ОДС Московского РОВД Бреста позвонил брестчанин 1979 года рождения, который рассказал о том, что он перерезал горло мужчине.
 
Новости дня
Новости разные
 
В поездах городских линий теперь можно платить банковской карточкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика