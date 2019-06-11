Любовный треугольник в Бресте закончился поножовщиной

На место выехала следственно-оперативная группа, а также бригада медиков.
Пострадавший – безработный житель областного центра 1971 года рождения. Он пришел к Б., чтобы забрать свою возлюбленную. Женщина сожительствовала с потерпевшим, однако решила уйти к другому, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Хозяин квартиры, услышав оскорбления в свой адрес, взял кухонный нож и вытолкнул непрошеного гостя на лестничную площадку. Там, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он ударил соперника ножом в шею.
Пострадавший находится в реанимации, его обидчик – в ИВС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 14, части 1 статьи 139 УК Республики Беларусь.