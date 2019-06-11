Любовный треугольник в Бресте закончился поножовщиной

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На место выехала следственно-оперативная группа, а также бригада медиков.

Пострадавший – безработный житель областного центра 1971 года рождения. Он пришел к Б., чтобы забрать свою возлюбленную. Женщина сожительствовала с потерпевшим, однако решила уйти к другому, сообщили в УВД Брестского облисполкома.