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Игорь Крутой соберет «Минск-Арену» вместе с Аллегровой, Киркоровым и Ани Лорак

12.06.2019 10:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Композитор, музыкант и продюсер Игорь Крутой выступит 22 ноября в «Минск-Арене» с программой «В жизни раз бывает 65» в сопровождении Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь.


Фото предоставлено организаторами

Его музыка поет разными голосами, его инструментальные композиции звучат во всевозможных обработках, его воспитанники покоряют новые сцены. Все это — о талантливом композиторе, музыканте, продюсере Игоре Крутом, который в этом году отмечает 65-летний юбилей.

У минчан появилась уникальная возможность побывать на юбилее маэстро и вместе с его именитыми гостями, а также Президентским оркестром Республики Беларусь под руководством главного дирижера, заслуженного артиста РБ Виктора Бабарикина насладиться ярким музыкальным праздником.

Творческий вечер Игоря Крутого — это событие, которого зрители ждут в России, Европе, Америке, Израиле, Беларуси. Впервые вечера такого формата прошли в 1994 году, и с тех пор концерты стали доброй традицией. Для маэстро очень важно отмечать свой день рождения в кругу зрителей, коллег, друзей, чтобы его музыка приносила радость, мелодии вдохновляли, а исполнение трогало.

22 ноября в «Минск-Арене» выступят самые яркие и популярные исполнители: Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Николай Басков, Димаш Кудайберген, Жасмин, Сергей Лазарев, Дима Билан и, конечно же, Игорь Крутой.

Когда: 22 ноября, 19.00.

Где: .

Сколько: от 60 до 300 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Композитор, музыкант и продюсер Игорь Крутой выступит 22 ноября в «Минск-Арене» с программой «В жизни раз бывает 65» в сопровождении заслуженного коллектива...
 
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