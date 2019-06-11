|
Игорь Крутой соберет «Минск-Арену» вместе с Аллегровой, Киркоровым и Ани Лорак
Источник материала: Tut.by
Композитор, музыкант и продюсер
Его музыка поет разными голосами, его инструментальные композиции звучат во всевозможных обработках, его воспитанники покоряют новые сцены. Все это — о талантливом композиторе, музыканте, продюсере Игоре Крутом, который в этом году отмечает 65-летний юбилей.
У минчан появилась уникальная возможность побывать на юбилее маэстро и вместе с его именитыми гостями, а также Президентским оркестром Республики Беларусь под руководством главного дирижера, заслуженного артиста РБ Виктора Бабарикина насладиться ярким музыкальным праздником.
Творческий вечер Игоря Крутого — это событие, которого зрители ждут в России, Европе, Америке, Израиле, Беларуси. Впервые вечера такого формата прошли в 1994 году, и с тех пор концерты стали доброй традицией. Для маэстро очень важно отмечать свой день рождения в кругу зрителей, коллег, друзей, чтобы его музыка приносила радость, мелодии вдохновляли, а исполнение трогало.
22 ноября в «Минск-Арене» выступят самые яркие и популярные исполнители: Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Николай Басков, Димаш Кудайберген, Жасмин, Сергей Лазарев, Дима Билан и, конечно же, Игорь Крутой.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Композитор, музыкант и продюсер Игорь Крутой выступит 22 ноября в «Минск-Арене» с программой «В жизни раз бывает 65» в сопровождении заслуженного коллектива...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)