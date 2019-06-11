Источник материала: Новости Волковыска

Инсульт годами считался болезнью пожилых людей, но уже давно от этого страдают и совсем молодые мужины и жензины. Как распознать первые признаки опасности, чтобы вовремя оказать помощь?

Симптомы инсульта

Речь. Внезапное нарушение речи или человек не может ответить на вопрос.

Глаза. Неожиданная потеря зрения или четкого видения одним или двумя глазами.

Головокружение. Потеря равновесия или головокружение в голове.

Лица. Появление асимметрии на лице во время речи.

Конечности. Внезапная слабость или онемение конечностей.

Что такое инсульт?

Ученые предупреждают, что инсульт чаще всего поражает людей, имеющих повышенное давление, сахарный диабет, высокий уровень холестерина, ведут малоподвижный образ жизни, живут в условиях постоянного стресса.

Реабилитация после инсульта

Несмотря на то, что программа реабилитации после инсульта всегда строится индивидуально с учетом потребностей каждого пациента, она обязательно включает определенные этапы. После стабилизации общего состояния пациент начинает выполнять специальные упражнения с помощью медицинского персонала. Цель занятий заключается в восстановлении основных функций, таких как способность самостоятельно есть или одеваться.

последствия инсульта

Еще в больнице пациенту важно начать посещение отделения восстановительной медицины. После выписки занятия необходимо продолжить амбулаторно в поликлинике или дома. Только так можно добиться максимального восстановления нарушенных функций организма. Формально на реабилитацию после инсульта идет от 3 до 6 месяцев. Однако, согласно исследованиям, чем дольше пациенты тренируются, тем большего прогресса в восстановлении они могут достичь.

Обычно восстановлением пациентов после болезнизанимается целая команда врачей, куда входит:

физиотерапевт, который помогает восстановить силу и равновесие, необходимые для ходьбы и независимости деятельности;

эрготерапевт, который работает с такими повседневными действиями, как прием пищи, купание и одевание;

логопед, который занимается восстановлением навыков речи и глотания.