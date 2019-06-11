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В Дрогичинском районе Audi врезалась в столб: серьезно пострадал водитель

12.06.2019 10:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получил тяжелые травмы при столкновении со столбом в Дрогичинском районе.


Авария произошла 11 июня, около 17.40, в деревне Детковичи. По информации инспекторов, 42-летний водитель Audi 80 двигался по улице Энгельса, не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на опору ЛЭП.


В результате ДТП водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован.

 
 
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Авария произошла 11 июня, около 17.40, в деревне Детковичи.
 
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В Дрогичинском районе водитель на Audi врезался в опору ЛЭП
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