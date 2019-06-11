В Дрогичинском районе Audi врезалась в столб: серьезно пострадал водитель

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получил тяжелые травмы при столкновении со столбом в Дрогичинском районе.





Авария произошла 11 июня, около 17.40, в деревне Детковичи. По информации инспекторов, 42-летний водитель Audi 80 двигался по улице Энгельса, не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на опору ЛЭП.





В результате ДТП водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован.