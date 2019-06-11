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В Дрогичинском районе Audi врезалась в столб: серьезно пострадал водитель
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки получил тяжелые травмы при столкновении со столбом в Дрогичинском районе.
Авария произошла 11 июня, около 17.40, в деревне Детковичи. По
В результате ДТП водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован.
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Авария произошла 11 июня, около 17.40, в деревне Детковичи.
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