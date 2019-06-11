life:) запускает акцию для тех, чьи смартфоны «съели» трафик

Источник материала: Tut.by

Оператор life:) запускает акцию «Не утонешь в минус» для абонентов, которые перенесут свой номер из другой сети. Компания предлагает 10 ГБ трафика дополнительно к выбранному тарифному плану и «гарантирует невозможность уйти в минус, пользуясь мобильным интернетом».



Фото: TUT.BY

«Номер телефона при переносе номера в life:) останется прежним благодаря бесплатной услуге „Полный перенос номера“. Для абонентов из Минска предусмотрена доставка SIM-карты», — уточняют в компании.

Воспользоваться 10 ГБ бесплатного интернет-трафика можно в течение 30 дней. Бонус будет начислен автоматически в течение суток после перехода в life:). Акция продлится с 12 по 30 июня.

«Таким образом мы поддерживаем интернет-пользователей, которые столкнулись с повышенным потреблением трафика при обновлении операционной системы на некоторых моделях смартфонов», — добавили в пресс-службе life:).

Напомним: несколько дней назад пользователи некоторых китайских смартфонов (например, Huawei и Lenovo) сообщили о проблеме : их гаджеты неожиданно начали бесконтрольно «выкачивать» мобильный интернет-трафик, из-за чего на лицевых счетах абонентов образовались серьезные задолженности.

Из-за чего точно это произошло, пока не известно. В Сети есть несколько теорий о причинах повышенного потребления трафика, но официальных комментариев производителей «пострадавших» гаджетов еще нет.

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