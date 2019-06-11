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В Дрогичинском районе водитель на Audi врезался в опору ЛЭП
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 июня около половины шестого вечера в деревне Детковичи Дрогичинского района Audi 80 врезалась в опору ЛЭП.
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Водитель с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка.
Летом 2019 года на МКАД Opel протаранил столб.
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Новости Беларуси. 11 июня около половины шестого вечера в деревне Детковичи Дрогичинского района Audi 80 врезалась в опору ЛЭП. Как сообщает ГАИ УВД Брестского...
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