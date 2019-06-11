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В Дрогичинском районе водитель на Audi врезался в опору ЛЭП

12.06.2019 10:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 июня около половины шестого вечера в деревне Детковичи Дрогичинского района Audi 80 врезалась в опору ЛЭП.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 42-летний житель деревни Деревная ехал на иномарке по улице Энгельса. В какой-то момент мужчина не удержал автомобиль на проезжей части и врезался в опору ЛЭП.  

В Дрогичинском районе водитель на Audi врезался в опору ЛЭП
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Водитель с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка.  

Летом 2019 года на МКАД Opel протаранил столб.  

Водителя освобождали спасатели – здесь подробности.  

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Новости Беларуси. 11 июня около половины шестого вечера в деревне Детковичи Дрогичинского района Audi 80 врезалась в опору ЛЭП.   Как сообщает ГАИ УВД Брестского...
 
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