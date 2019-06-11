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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днём России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Углубление белорусско-российской интеграции приумножит традиции дружбы между странами – такую уверенность высказал Александр Лукашенко в поздравлении, направленном Владимиру Путину в честь Дня России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Углубление белорусско-российской интеграции приумножит традиции дружбы между странами – такую уверенность высказал Александр Лукашенко в...
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