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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днём России

12.06.2019 10:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Углубление белорусско-российской интеграции приумножит традиции дружбы между странами – такую уверенность высказал Александр Лукашенко в поздравлении, направленном Владимиру Путину в честь Дня России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днём России

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин
 
 
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Новости Беларуси. Углубление белорусско-российской интеграции приумножит традиции дружбы между странами – такую уверенность высказал Александр Лукашенко в...
 
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