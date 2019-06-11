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Представители БелАЗа посетили своих сотрудников, которые проходят срочную службу в армии

12.06.2019 10:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предприятие БелАЗ запустило пилотный проект по работе с молодыми сотрудниками, которые проходят срочную службу в белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его основная цель – узнать, как они проходят службу. Ведь ежегодно от предприятия в армию торжественно провожают до 70 своих кадров.

Представители БелАЗа посетили своих сотрудников, которые проходят срочную службу в армии

Представители БелАЗа посетили своих сотрудников, которые проходят срочную службу в армии

Представители БелАЗа посетили своих сотрудников, которые проходят срочную службу в армии

Первой в проекте стала витебская 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада. Сейчас в ней служат два работника предприятия: гранатометчик и водитель МАЗа. Они показали свою казарму, быт, рассказали о вооружении и своих воинских должностях.

Как рассказали военнослужащие, их гражданские специальности, подкрепленные на БелАЗе, очень пригодились в соединении. За полгода службы оба хорошо зарекомендовали себя и собираются после службы вернуться на завод.

Представители БелАЗа посетили своих сотрудников, которые проходят срочную службу в армии

Представители БелАЗа посетили своих сотрудников, которые проходят срочную службу в армии

Представители БелАЗа посетили своих сотрудников, которые проходят срочную службу в армии

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Новости Беларуси. Предприятие БелАЗ запустило пилотный проект по работе с молодыми сотрудниками, которые проходят срочную службу в белорусской армии, сообщили в...
 
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