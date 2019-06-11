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Александр Лукашенко примет участие в заседании ШОС в Кыргызстане

12.06.2019 10:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси направится с рабочим визитом в Кыргызстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Форум пройдёт 13-14 июня.

Александр Лукашенко примет участие в заседании ШОС в Кыргызстане

Выступление белорусского лидера планируется во время заседания Совета в расширенном составе. Президент обозначит позицию по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках данного интеграционного объединения.

Александр Лукашенко примет участие в заседании ШОС в Кыргызстане

Наша страна стала первой в истории Шанхайской организации сотрудничества, которая перешла из статуса партнера по диалогу в статус наблюдателя.

Александр Лукашенко примет участие в заседании ШОС в Кыргызстане

Начиная с 2015 года Александр Лукашенко принимал участие в саммитах в Ташкенте, Астане, китайском Циндао. В 2019 году в ШОС председательствует Кыргызстан, поэтому встреча лидеров пройдет в Бишкеке.

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Новости Беларуси. Президент Беларуси направится с рабочим визитом в Кыргызстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь Александр Лукашенко примет...
 
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