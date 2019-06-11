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Украинка торговала боеприпасами в подземном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В Украине задержали женщину, торговавшую боеприпасами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленница оборудовала точку сбыта в подземном переходе, где ее и арестовали сотрудники Днепровского отдела полиции.
В ходе оперативных мероприятий у 52-летней гражданки были изъяты две гранаты, а при обыске в ее доме правоохранители обнаружили несколько гранатометов. Все улики отправлены на экспертизу.
Как выяснилось, женщина уже была ранее судима за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия. Ей может грозить до 7 лет лишения свободы.
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Новости Украины. В Украине задержали женщину, торговавшую боеприпасами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленница оборудовала точку сбыта в...
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