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Наш культурный бренд. Половина билетов на «Славянский базар» уже раскуплена
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чуть меньше месяца остаётся до открытия фестиваля «Славянский базар», половина билетов уже продана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А все объекты должны быть готовы к 3 июля. Это касается не только основных концертных площадок, но и всей инфраструктуры фестивального города.
В 2019 году по словам организаторов, его улицы превратятся в открытую ярмарку. Около 17 развлекательных площадок и 10 километров торговых рядов.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Наталья Карчевская, заместитель министра культуры Беларуси:
Напомним, официально «Славянский базар в Витебске» пройдет с 8 по 17 июля. А первые аккорды фестиваля прозвучат 11 июля – во время торжественного концерта-открытия.
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Новости Беларуси. Чуть меньше месяца остаётся до открытия фестиваля «Славянский базар», половина билетов уже продана, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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