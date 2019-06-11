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Наш культурный бренд. Половина билетов на «Славянский базар» уже раскуплена

12.06.2019 10:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чуть меньше месяца остаётся до открытия фестиваля «Славянский базар», половина билетов уже продана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А все объекты должны быть готовы к 3 июля. Это касается не только основных концертных площадок, но и всей инфраструктуры фестивального города.

Наш культурный бренд. Половина билетов на «Славянский базар» уже раскуплена

В 2019 году по словам организаторов, его улицы превратятся в открытую ярмарку. Около 17 развлекательных площадок и 10 километров торговых рядов.

Наш культурный бренд. Половина билетов на «Славянский базар» уже раскуплена

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
В этом году введен безвизовый режим обладателям билета на «Славянский базар». Мы надеемся, что это дополнительный стимул, чтобы иностранцы приехали и посетили это замечательное мероприятие.

Наш культурный бренд. Половина билетов на «Славянский базар» уже раскуплена

Наталья Карчевская, заместитель министра культуры Беларуси:
Мне повезло, я была участницей первого концерта, который еще давался для строителей в 1988 году. Это был еще фестиваль польской песни. Впоследствии фестиваль польской песни переродился, вы знаете, в наш культурный бренд «Славянский базар». Конечно, с 88-го, за 31 год значительно изменился амфитеатр, инфраструктура, значительно лучше условия.

Наш культурный бренд. Половина билетов на «Славянский базар» уже раскуплена

Напомним, официально «Славянский базар в Витебске» пройдет с 8 по 17 июля. А первые аккорды фестиваля прозвучат 11 июля – во время торжественного концерта-открытия.

Наш культурный бренд. Половина билетов на «Славянский базар» уже раскуплена

Люди в материале: Игорь Петришенко, Наталья Карчевская
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Чуть меньше месяца остаётся до открытия фестиваля «Славянский базар», половина билетов уже продана, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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