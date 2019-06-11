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В Черногории ввели крупные штрафы за неуважение к гербу, флагу и гимну
Источник материала: СТВ
Новости Черногории. Неуважение к государственным символам в Черногории будет караться внушительным штрафом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пользу новых поправок к закону высказались 43 депутата против 38. За оскорбление или неподобающее отношение к флагу, гербу и национальному гимну нарушителям придется выплатить до 20 тысяч евро. Так, запрещается использовать государственные символы не по назначению, а также вносить в них изменения или дополнения.
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Новости Черногории. Неуважение к государственным символам в Черногории будет караться внушительным штрафом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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