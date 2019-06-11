В Черногории ввели крупные штрафы за неуважение к гербу, флагу и гимну

Источник материала: СТВ

Новости Черногории. Неуважение к государственным символам в Черногории будет караться внушительным штрафом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пользу новых поправок к закону высказались 43 депутата против 38. За оскорбление или неподобающее отношение к флагу, гербу и национальному гимну нарушителям придется выплатить до 20 тысяч евро. Так, запрещается использовать государственные символы не по назначению, а также вносить в них изменения или дополнения.



