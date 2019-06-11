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В Казахстане состоится инаугурация президента Токаева
Источник материала: СТВ
Новости Казахстана. Новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев готовится официально вступить в должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сопровождать церемонию инаугурации будет живой оркестр, военнослужащие разных подразделений и пушечные залпы. В целях обеспечения безопасности площадь и подходы к столичному Дворцу Независимости окружили металлической оградой.
Напомним, на внеочередных выборах президента Казахстана, прошедших 9 июня, Касым-Жомарт Токаев набрал более 70 % голосов избирателей.
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Новости Казахстана. Новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев готовится официально вступить в должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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