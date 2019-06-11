ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Казахстане состоится инаугурация президента Токаева

12.06.2019 10:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Казахстана. Новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев готовится официально вступить в должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казахстане состоится инаугурация президента Токаева

Сопровождать церемонию инаугурации будет живой оркестр, военнослужащие разных подразделений и пушечные залпы. В целях обеспечения безопасности площадь и подходы к столичному Дворцу Независимости окружили металлической оградой.

Напомним, на внеочередных выборах президента Казахстана, прошедших 9 июня, Касым-Жомарт Токаев набрал более 70 % голосов избирателей.

В Казахстане состоится инаугурация президента Токаева

Люди в материале: Касым-Жомарт Токаев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Казахстана. Новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев готовится официально вступить в должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ошмянском районе в поле загорелся комбайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика