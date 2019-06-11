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В Ошмянском районе в поле загорелся комбайн
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 11 июня неподалёку от деревни Дукойни Ошмянского района загорелся кормоуборочный комбайн.
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Предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
Зимой 2019 года в Витебском районе загорелся экскаватор.
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Новости Беларуси. Утром 11 июня неподалёку от деревни Дукойни Ошмянского района загорелся кормоуборочный комбайн. По сведениям Гродненского ОУМЧС, инцидент...
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