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Месси на вершине рейтинга: опубликован список самых богатых спортсменов планеты
Источник материала: СТВ
Опубликован список самых богатых спортсменов планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На вершине рейтинга – футболист «Барселоны» Лионель Месси, совокупный доход которого с июня 2018 по июнь 2019-го составил 127 миллионов долларов.
В тройке лучших еще два футболиста – Криштиану Роналду и Неймар. Также в десятке богачей один боксер, теннисист (Роджер Федерер), два игрока в американский футбол и три баскетболиста.
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Опубликован список самых богатых спортсменов планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На вершине рейтинга – футболист «Барселоны» Лионель Месси, совокупный...
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