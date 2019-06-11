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Месси на вершине рейтинга: опубликован список самых богатых спортсменов планеты

12.06.2019 09:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Опубликован список самых богатых спортсменов планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На вершине рейтинга – футболист «Барселоны» Лионель Месси, совокупный доход которого с июня 2018 по июнь 2019-го составил 127 миллионов долларов.

В тройке лучших еще два футболиста – Криштиану Роналду и Неймар. Также в десятке богачей один боксер, теннисист (Роджер Федерер), два игрока в американский футбол и три баскетболиста.

Месси на вершине рейтинга: опубликован список самых богатых спортсменов планеты

Люди в материале: Лионель Месси, Криштиану Роналду
 
 
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Опубликован список самых богатых спортсменов планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На вершине рейтинга – футболист «Барселоны» Лионель Месси, совокупный...
 
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