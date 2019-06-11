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«Допустили досадную ошибку и проиграли». Игрок сборной Беларуси по футболу о матче с Северной Ирландией в евроотборе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ноль после четырех. Сборная Беларуси по футболу продолжает серию неудач в евроотборе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
11 июня наши игроки потерпели четвертое кряду поражение. Большую часть встречи с североирландцами, проходившей на «Борисов-Арене», сложно было отдать преимущество одной из команд. Однако островитяне оказались удачливее в концовке. На этот раз гол на 86-й минуте провел Макнейр. 1:0 – победа Северной Ирландии.
Иван Маевский, игрок сборной Беларуси по футболу:
Сергей Кисляк, игрок сборной Беларуси по футболу:
В другом матче нашей группы С Германия 11 июня разгромила Эстонию. Именно против эстонцев на выезде наши футболисты проведут следующий свой матч. Он пройдет 6 сентября.
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«Допустили досадную ошибку и проиграли». Игрок сборной Беларуси по футболу о матче с Северной Ирландией в евроотборе
Новости Беларуси. Ноль после четырех. Сборная Беларуси по футболу продолжает серию неудач в евроотборе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 11 июня наши игроки...
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