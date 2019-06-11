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В аварии в Браславском районе пострадали два маленьких ребёнка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 июня около часа дня возле деревни Гирейши Браславского района произошло столкновение между МАЗом и Ford Fusion.
Как
В результате столкновения пострадали пассажиры иномарки: 35-летняя женщина, 4-летний ребёнок, а также малыш 2019 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы.
По факту аварии ведётся проверка.
Летом 2019 года в Лунинце в ДТП пострадала девочка.
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Новости Беларуси. 11 июня около часа дня возле деревни Гирейши Браславского района произошло столкновение между МАЗом и Ford Fusion. Как сообщает ГАИ УВД Витебского...
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