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В Беларуси ищут победителя лотереи, который сорвал рекордный джекпот больше 1,9 миллиона долларов

12.06.2019 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси ищут счастливчика, который сорвал джекпот почти в 4 миллиона рублей. Напомним, одну из самых крупных сумм в истории белорусских лотерей выиграли 6 июня в «Спортлото 6 из 49″.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В розыгрыше 6 июня победила одна ставка. Игроку удалось угадать 6 из 6 выпавших чисел. Джекпот составил 3 973 635 рублей. Победную ставку сделали в Могилеве. Счастливыми оказались числа 16, 27, 11, 32, 9, 41.

Организаторы электронных интерактивных игр просят победителя связаться с ними и предъявить победный чек-прогноз. Они рассказывают, что с момента проведения розыгрыша обратились больше 30 игроков, которые заявляли, что именно они стали победителями. Однако они не смогли предоставить тот самый оригинальный чек-прогноз.

В «Спорт-пари» рассказали, что получили несколько предложений «сыграть роль обладателя джекпота» за процент от суммы рекордного выигрыша. В первом случае — 10%, во втором 50%. «Оригиналам» корректно объяснили, какие правовые последствия их ожидают в случае повторных обращений.

По статистике, обладатели крупных выигрышей выходят на связь с организаторами в срок от одной до трех недель.

В Беларуси выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогами. То есть рекордный выигрыш будет полностью выплачен победителю.

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Теги: Могилев
 
 
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Одну из самых крупных сумм в истории белорусских лотерей выиграли 6 июня в «Спортлото 6 из 49″.
 
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