Инфляционные ожидания белорусов ослабли

Источник материала: Ежедневник





Жители Беларуси ожидают улучшения инфляционных процессов в стране. Об этом говорят данные исследования, проведенного Национальным банком.

Согласно данным Нацбанка, за последние три месяца инфляционные ожидания жителей страны улучшились, но незначительно.

Так, если в феврале 15,5% опрошенных ожидали, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, то в мае таких было уже 20,5%. При этом количество тех, кто ожидает ухудшения инфляционных процессов также увеличилось, но весьма незначительно. Если в феврале 15% респондентов ожидали более быстрого роста цен, то в мае - 15,7%. Самые значительные изменения произошли сред тех, кто ожидает стабильности: в феврале таких было 64,8%, а в мае уже 58,9%.

Получается, что инфляционные ожидания белорусов ухудшились по двум параметрам из трех и только благодаря росту позитивных настроений, в целом отмечается улучшение ситуации. Правда, весьма незначительное.