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Инфляционные ожидания белорусов ослабли

12.06.2019 10:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Инфляционные ожидания белорусов ослабли

Жители Беларуси ожидают улучшения инфляционных процессов в стране. Об этом говорят данные исследования, проведенного Национальным банком.

Согласно данным Нацбанка, за последние три месяца инфляционные ожидания жителей страны улучшились, но незначительно.

Так, если в феврале 15,5% опрошенных ожидали, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, то в мае таких было уже 20,5%. При этом количество тех, кто ожидает ухудшения инфляционных процессов также увеличилось, но весьма незначительно. Если в феврале 15% респондентов ожидали более быстрого роста цен, то в мае - 15,7%. Самые значительные изменения произошли сред тех, кто ожидает стабильности: в феврале  таких было 64,8%, а в мае уже 58,9%.

Получается, что инфляционные ожидания белорусов ухудшились по двум параметрам из трех и только благодаря росту позитивных настроений, в целом отмечается улучшение ситуации. Правда, весьма незначительное.

 
 
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Жители Беларуси ожидают улучшения инфляционных процессов в стране. Об этом говорят данные исследования, проведенного Национальным банком.
 
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