В Беларуси пройдет фестиваль активного отдыха «Лето с легким паром»

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Польза активного отдыха вдали от города очевидна. К сожалению, современный человек испытывает на себе влияние ряда негативных факторов «цивилизованной жизни»: малоподвижного образа жизни, ухудшения качества продуктов питания и воздуха, засилья автомобилей, ограниченности пространства в больших городах. Активно отдыхать на природе уже непросто полезно, а порой необходимо.

Организаторы мероприятия покажут жителям Беларуси и ее гостям, насколько разнообразным может быть отдых на свежем воздухе, представив на своей площадке самые различные виды и способы активного времяпрепровождения. К фестивалю примкнут участники из России, Норвегии, Германии, Литвы, Украины и других стран.

Фестиваль пройдет на территории кемпинга, расположенного в сосновом лесу. Предусмотрены удобства, ставшие классическими атрибутами отдыха на природе, такие как: песочные пляжи, волейбольная и детская площадка, душевые кабины, биотуалеты, вместительные беседки.

Здесь каждый найдет занятие по интересам. В распоряжении участников фестиваля палаточный лагерь; парение в мобильных банях; возможность участия в первом международном соревновании «SUP Summer Race BY’19»; знакомство с водными видами спорта - SUP-доска, байдарка; массаж и SPA-процедуры под открытым небом; рыбалка; фудкорт; вечерняя программа (просмотр кинофильмов, музыка). Пройдут мастер-классы по нетворкингу, а также по профессиональному парению от призеров чемпионата Европы.

«Главная наша задача – показать людям ресурсность активного эко-отдыха в любом месте и в любую погоду. Так отдыхать может каждый из нас, для этого не нужны какие-то особенные усилия - требуются интерес и желание. Именно поэтому во многих странах такие мероприятия собирают замечательную аудиторию - сотни разных по профессиям и статусу людей, готовых оставить привычный уклад жизни, уехав отдыхать поближе к природе. Я очень рада, что проект стартовал и продолжает свою работу в Беларуси», - отметила Юлия ЛУКАШЕВИЧ, руководитель проекта ООО «ГМБ Клуб»