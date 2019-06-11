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Карбалевич: Интеграционные переговоры проходят в тайне, словно сегодня Средневековье
Источник материала: Партизан
Политолог прокомментировал
Новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев с Владимиром Семашко. Фото Радыё Свабода
Последняя неделя была богаты на заявления российских и белорусских чиновников об интеграции двух государств. Сперва глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с белорусским коллегой Дмитрием Крутым заговорил о том, что стороны «обсуждают возможность создания единой валюты в рамках союзного договора».
Вслед за ним отметился белорусский посол в России Владимир Семашко, заявивший, что «Беларусь и Россия должны выйти на новый этап интеграции».
И, наконец, Владимир Путин, «успокоивший» белорусов утверждением, что «сегодня нет никаких оснований для государственного объединения». Прозвучало это так, что беспокоиться нам нужно с утроенной силой.
Громкие заявления «Салідарнасці» прокомментировал политолог Валерий Карбалевич:
— Причина для беспокойства есть. Она появилась в прошлом году, когда стало понятно, что Россия серьезно стремится к объединению с Беларусью. Теперь мы видим определенные информационные штрихи, которые рисуют эту картину.
Есть ли шансы у Москвы именно сейчас продавить вопрос единой валюты? Политолог обращает внимание на то, что переговоры сторон проходят в тайне:
— Ситуация напоминает Средневековье, когда князья и короли делились и объединялись своими княжествами и королевствами под молчание своих подданных. Проблема в том, что общество — и белорусское, и российские — никак не участвует в этом процессе.
Собеседник «Салідарнасці» считает нужным подождать более конкретных заявлений официальных лиц, программы действий.
Слова белорусского посла Валерий Карбалевич интерпретировал следующим образом:
— Действительно, та риторика, которую использовал Владимир Семашко, характерна для российских властей. Белорусские официальные лица до сих пор уклонялись от такой риторики. Я могу высказать гипотезу: Семашко — хозяйственник, он не очень осведомлен в таких дипломатических вопросах. Не известно, кто писал ему эти слова, он их просто прочитал. Трудно на основе его высказываний делать выводы, что за этими словами стоит позиция белорусского руководства.
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Политолог прокомментировал «Салідарнасці» громкие заявления белорусских и российских властей.
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