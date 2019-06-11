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Четырех коров, говядину и молочные продукты не пустили из Беларуси в Россию

12.06.2019 10:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

17 тонн говядины производства Слонимского мясокомбината вернули в Беларусь. Груз следовал в Казахстан. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили на части туш нечитаемые ветеринарные клейма, сообщает управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.



В деревне Лобок Псковской области специалисты Россельхознадзора пресекли ввоз в Россию четырех коров и 480 килограммов сыра, кефира и молока. Груз следовал в Россию без ветеринарных сопроводительных документов и с нарушением правил. Животных перевозили без корма и воды, а молочные продукты ехали без холодильника. Коров и продукты вернули в Беларусь, сообщает управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В Брянской области на прошлой неделе обнаружили более двух тонн говяжьих субпродуктов и полуфабрикатов, которые везли из Беларуси без документов, подтверждающих происхождение товара, в коробках без маркировки, в антисанитарных условиях. Груз был утилизирован.


 
 
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17 тонн говядины производства Слонимского мясокомбината вернули в Беларусь. Груз следовал в Казахстан. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили на части туш...
 
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