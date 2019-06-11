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Посещение лесов запрещено в 32 районах Беларуси
Источник материала: Партизан
Пока леса открыты для посещения только в Витебской области.
Посещение лесов запрещено еще в пяти районах страны. Вчера вечером сообщалось о 27 районах, где из-за пожарной опасности нельзя ходить в лес. Сегодня их стало уже 32.
Запреты введены в Ошмянском, Сморгонском, Ивьевском, Лидском и Вороновском районах Гродненском области.
Кроме того, 13 районов закрыты в Гомельской, восемь — в Минской, четыре — в Могилевской и один — в Брестской области.
Леса открыты для посещения пока только на всей территории Витебской области.
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Пока леса открыты для посещения только в Витебской области.
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