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Беларусы потребовали запретить военную форму для детей. Власти: «Это для эмоций»
Источник материала: KYKY>
В прошлом месяце на сайте «Удобный город»
Чего хотели беларусы
Беларусы выразили возмущение тому, в нашей стране растет популярность детской военной формы во время праздников. По их мнению, это не что иное, как романтизация Великой Отечественной войны. Авторы петиции напомнили, что военная форма – одежда, которую носят не просто так, а в особых обстоятельствах: в армии и на войне. Ее надевают, отправляясь убивать людей и готовясь к возможности собственной смерти.
Подписавшиеся подчеркнули, что дети в форме красноармейцев и краснофлотцев – это «неуместный карнавал», который стирает ассоциации ВОВ с голодом, смертью и страхом. «Мы просим принять меры по недопущению использования военной формы в качестве нарядов для детей в День Победы в будущем», – заявлено в обращении.
Что им ответили
Ответ пришел за подписью замминистра образования Сергея Рудого. Беларусам объяснили, что патриотическое воспитание – обязательная часть образования детей и молодежи. В связи с этим школы проводят мероприятия, которые популяризуют подвиг нашего народа. Авторам петиции посоветовали относиться к военной форме как к «выразительному средству сценарного действа». Ее используют, чтобы усилить эмоциональное воздействие торжества. А за пределами образовательного процесса министерство бессильно: там решение принимают либо сами дети, либо их представители.
Фото обложки: Василь Русецкий.
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