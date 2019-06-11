Беларусы потребовали запретить военную форму для детей. Власти: «Это для эмоций»

Источник материала: KYKY

В прошлом месяце на сайте «Удобный город» появилась петиция, в которой беларусы требовали отказаться от детских нарядов в виде военной формы на День Победы. Ее подписали 266 человек, обращение направили в Минкульт и Минобразования Беларуси. Последнее министерство прислало ответ.

Чего хотели беларусы

Беларусы выразили возмущение тому, в нашей стране растет популярность детской военной формы во время праздников. По их мнению, это не что иное, как романтизация Великой Отечественной войны. Авторы петиции напомнили, что военная форма – одежда, которую носят не просто так, а в особых обстоятельствах: в армии и на войне. Ее надевают, отправляясь убивать людей и готовясь к возможности собственной смерти.

Подписавшиеся подчеркнули, что дети в форме красноармейцев и краснофлотцев – это «неуместный карнавал», который стирает ассоциации ВОВ с голодом, смертью и страхом. «Мы просим принять меры по недопущению использования военной формы в качестве нарядов для детей в День Победы в будущем», – заявлено в обращении.

Что им ответили

Ответ пришел за подписью замминистра образования Сергея Рудого. Беларусам объяснили, что патриотическое воспитание – обязательная часть образования детей и молодежи. В связи с этим школы проводят мероприятия, которые популяризуют подвиг нашего народа. Авторам петиции посоветовали относиться к военной форме как к «выразительному средству сценарного действа». Ее используют, чтобы усилить эмоциональное воздействие торжества. А за пределами образовательного процесса министерство бессильно: там решение принимают либо сами дети, либо их представители.

Фото обложки: Василь Русецкий.