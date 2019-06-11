В Витебске задержали серийного вора, который «работал» в больницах

В поле зрения преступника попала больница. Мужчина изучил режим её работы, расположение палат и прочее. В итоге он разработал хитроумную схему похищения чужого имущества, сообщили в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
Вор приходил в учреждение утром и поднимался на лифте на один из верхних этажей. Там он под видом пациента ходил по коридору и высматривал приоткрытую дверь в палату. В это время больные, как правило, находились на процедурах.
Мужчина забирал кошельки, после чего уходил. Во дворе многоэтажки он «потрошил» бумажники, забирал деньги и карточки.
Всего витебчанину удалось провернуть девять краж. Его взяли с поличным во время совершения последней из них.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК Республики Беларусь (Кража).