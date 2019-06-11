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Сингапур получил «цифровую» бронемашину

12.06.2019 11:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 июня во время парада, посвященному 50-летию бронетанковых войск Сингапура, министр обороны страны доктор Нг Энг Хен презентовал широкой публике новинку - полностью оцифрованную бронемашину Hunter. Об этом пишет defence-blog.com.

Глава Минобороны Сингапура отметил, что получение армией «Хантеров» является ключевой частью преобразования сингапурских БТВ в армию нового поколения.

«Охотник» был разработан Агентством оборонной науки и техники в сотрудничестве с конгломератом Singapore Technologies Engineering и армией страны. По словам министра, бронемашина более прочна и мощна, чем заменяемая «Охотником» Ultra M113, и она позволит армии повысить мобильность и боевую мощь. Отрядам «Хантеров» потребуется меньше человеческого вмешательства в боевую деятельсность благодаря использованию передовых технологий.

 
 
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Презентация новой техники прошла на параде, посвященнном 50-летию сингапурских бронетанковых войск.
 
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