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В субботу на площади Богушевича снова изменится схема движения транспорта

12.06.2019 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Планируется, что в ночь с 14 на 15 июня изменится схема организации дорожного движения на площади Богушевича, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на ГАИ Московского района.


В настоящее время в районе транспортной развязки ведутся строительные работы. После их завершения автомобильные потоки со стороны площади Мясникова двинутся по трем полосам в прямом направлении в сторону улицы Кальварийской без смещения вправо, как это происходит сейчас. Повернуть налево на проспект Дзержинского можно будет с трех полос, направо — в сторону Немиги — с одной полосы.

В остальных направлениях транспорт будет двигаться по привычной схеме. С проспекта Дзержинского на площадь ведут три полосы, четвертая предназначена для поворота направо в направлении площади Мясникова. Далее на площади в сторону улицы Немиги ведут три полосы, а крайние две предназначены для поворота налево на улицу Цеткин.


С улицы Немиги на площадь можно выехать по трем полосам, крайняя правая уводит автомобили направо на улицу Цеткин.

С улицы Цеткин, если ехать со стороны улицы Кальварийской, движение организовано по трем полосам в прямом направлении в сторону площади Мясникова, с крайней правой можно свернуть на проспект Дзержинского.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время в районе транспортной развязки ведутся строительные работы.
 
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