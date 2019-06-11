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«5 элемент» подозревают в неуплате налогов
Источник материала: БДГ
Уголовное дело возбуждено в отношении ЗАО «Патио»: компания уклонялась от уплаты налогов.
Об этом
Там отмечается, что сейчас проводятся необходимые следственные действия. 11 июня в офисе группы компаний «Патио» был проведен обыск и изъята первичная бухгалтерская документация.
Организация управляет сетью магазинов бытовой техники и электроники «5 элемент».
По информации СК, уголовное дело заведено по ст. 243 («Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов»). Статьей предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 7 лет - в зависимости от размера причиненного ущерба.
Никто из представителей организации задержан не был.
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Уголовное дело возбуждено в отношении ЗАО «Патио»: компания уклонялась от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба УСК по г. Минску в Telegram-канале.
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