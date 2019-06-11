«5 элемент» подозревают в неуплате налогов

Уголовное дело возбуждено в отношении ЗАО «Патио»: компания уклонялась от уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба УСК по г. Минску в Telegram-канале.

Там отмечается, что сейчас проводятся необходимые следственные действия. 11 июня в офисе группы компаний «Патио» был проведен обыск и изъята первичная бухгалтерская документация.

Организация управляет сетью магазинов бытовой техники и электроники «5 элемент».

По информации СК, уголовное дело заведено по ст. 243 («Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов»). Статьей предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 7 лет - в зависимости от размера причиненного ущерба.

Никто из представителей организации задержан не был.