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В каких лагерях могут отдохнуть, подзаработать и подлечиться юные пинчане этим летом?

12.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Отдохнуть, подзаработать, подлечиться и… поучиться могут нынешним летом наши юные земляки. По традиции лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием различной направленности работают при яслях-садах, школах и гимназиях, центрах. Есть, кстати, «новинки», но о них чуть позже.

  Итак. Как сообщила исполняющая обязанности начальника управления по образованию горисполкома Людмила БЫЛИНСКАЯ, к услугам ребят открыты 72 лагеря: 28 - для дошколят, 39 - на базе учреждений общего среднего образования, 2 - центра дополнительного образования детей и молодежи, 1 - центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также на базе детского оздоровительного лагеря «Поречье» и детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак». Как и в предыдущие годы, под особым вниманием - оздоровление социально незащищенных категорий ребят: сирот, инвалидов, детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей и находящихся в социально опасном положении.

  В школах и гимназиях 190 ребят работают в 18 лагерях труда и отдыха.

  Отдельный разговор о профильных лагерях. Их семь. Напомню, мы не раз рассказывали на страницах «ПВ» об оборонно-спортивном лагере «Патриот», действующем на базе средней школы № 3 и войсковой части 1235; о «Лидере», открытом на базе гимназии № 1 имени Ф.Я.Перца для активистов ОО «БРСМ»; экологическом и художественном - при центре дополнительного образования детей и молодежи. Для высокомотивированных, как их называют, 300 учащихся в дневных оздоровительных лагерях на базе средних школ и гимназий организованы 15 профильных отрядов - филологические, лингвистические, математические, краеведческие, спортивно-оздоровительные, экологические, информационных технологий, где ребята не только отдыхают, а и углубляют знания в определенных областях.

  Но и это не все, ведь работают еще три профильных лагеря с круглосуточным пребыванием: девятидневный спортивно-оздоровительный - на базе детского оздоровительного лагеря «Поречье»; оздоровительный актива «Лидер» - на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак», там же девятидневный палаточный лагерь. Вот, кстати, и подошло время вспомнить о «новинках». Действительно, палаточные лагеря с круглосуточным пребыванием - а это семь смен по 30 человек в каждую - открываются для наших ребят впервые.

  - На уровне республики механизм «лагерь в лагере», когда палатки располагаются на территории стационарных лагерей, уже успели оценить, ведь он позволяет снизить затраты на создание инфраструктуры, - заметила Людмила Степановна.

  Пользуясь случаем, я поинтересовалась у нее стоимостью путевок. Приведу лишь некоторые цифры. К примеру, размер дотации из средств республиканского бюджета на одну путевку в лагерях с дневным пребыванием в течение 18 дней на базе учреждений общего среднего образования составляет 81 рубль, родительская плата - дифференцированная: на ребенка в возрасте 6-10 лет - 31 рубль 32 копейки; 11-13 лет - 42 рубля 84 копейки; 14-17 лет - 51 рубль 30 копеек. При том же размере государственной дотации на одну путевку для дошколят папам и мамам пришлось доплатить за те же 18 дней всего 14 рублей 4 копейки.

  Планируется, что за нынешний летний сезон отдохнут, подзаработают, подлечатся и… поучатся 4740 юных пинчан.

  Наталья КИРКОВЕЦ

 
 
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  Отдохнуть, подзаработать, подлечиться и… поучиться могут нынешним летом наши юные земляки. По традиции лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием различной...
 
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