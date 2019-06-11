Культурная программа II Европейских игр приглашает познакомиться с европейским искусством

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Национальный центр современных искусств Республики Беларусь приглашает представителей СМИ на пресс-конференцию и торжественное открытие выставки «Казимир Малевич и XXI век» 13 июня в 17:30 по адресу пр-т Независимости, 47. Мероприятие состоится в рамках Культурной программы II Европейских игр 2019 года. Выставка является частью масштабного проекта «Европейские игры — европейское искусство», куда также входит международная выставка «Спорт – это высокое искусство».

Впервые в Минске будет представлена картина, предположительно, авторства Казимира Малевича в экспозиции работ белорусских художников, развивающих традиции школы К. Малевича.

Уникальность экспозиции заключается еще и в том, что произведения белорусских художников будут представлены в оригинальном синтезе с этнографией из Музея древнебелорусской культуры Национальной академии наук Беларуси.

В рамках сопроводительной программы пройдут круглые столы, тематические экскурсии и дискуссии.

Выставка продолжит свою работу до 1 сентября 2019 года.

Организаторами проекта выступают Министерство культуры Республики Беларусь и Национальный центр современных искусств Республики Беларусь, при поддержке фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года», Гродненского государственного историко-археологического музея, Музея древнебелорусской культуры Национальной академии наук Беларуси.

За дополнительной информацией по вопросам освещения проекта обращайтесь, пожалуйста, к Ольге Григорьевой +375333580877, начальнику по организации и проведению культурной программы фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

Справочно:

Культурная программа II Европейских игр стартовала с 1 мая 2019 года и включает в себя лучшие культурные события, которые будут проходить по всей стране в мае — июне 2019 года.

Культурные мероприятия во время Игр пройдут на нескольких десятках площадок г. Минска. Уже задействовано более 50 учреждений культуры г. Минска, из них более 20 музеев, 6 театров. Привлечены лучшие творческие коллективы, музыканты, артисты. Множество мероприятий пройдет на городских площадках и фан-зонах.

Подробнее о Культурной программе II Европейских игр: https://minsk2019.by/ru/belarus/cultural-program