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Комиссия за снятие наличных в своем банке законно ли это?

12.06.2019 11:42 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Комиссия за снятие наличных в своем банке законно ли это?
фото: Myfin.by

Что всегда должно быть бесплатным

Комиссия за снятие наличных в своем банке законно ли это?По закону, стоимость обслуживания счета и совершения операций (включая операции по «выдаче со счета наличных денежных средств») банк и клиент – физическое лицо определяют в договоре с учетом законодательных требований. Например, бесплатным всегда должно быть:
  • обслуживание государственных органов, бюджетных организаций, иных компаний и ИП, размещающих на счетах бюджетные средства;
  • перечисление со счета физлица или принятие от него наличных для перечисления сумм налогов, сборов (пошлин), пеней и иных обязательных платежей в бюджет.
В остальных случаях банк имеет право устанавливать любые комиссии – в том числе за снятие наличных, независимо от того, снимаются наличные в кассе или банкомате.

Плата за ведение и обслуживание счета, как правило, берется раз в месяц.

Про лимиты снятия наличных закон не говорит ничего.

 
 
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