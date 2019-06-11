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Комиссия за снятие наличных в своем банке законно ли это?
Источник материала: Myfin
Что всегда должно быть бесплатным
По закону, стоимость обслуживания счета и совершения операций (включая операции по «выдаче со счета наличных денежных средств») банк и клиент – физическое лицо определяют в договоре с учетом законодательных требований. Например, бесплатным всегда должно быть:
В остальных случаях банк имеет право устанавливать любые комиссии – в том числе за снятие наличных, независимо от того, снимаются наличные в кассе или банкомате.
Плата за ведение и обслуживание счета, как правило, берется раз в месяц.
Про лимиты снятия наличных закон не говорит ничего.
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