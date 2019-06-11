Комиссия за снятие наличных в своем банке законно ли это?

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Что всегда должно быть бесплатным

По закону, стоимость обслуживания счета и совершения операций (включая операции по «выдаче со счета наличных денежных средств») банк и клиент – физическое лицо определяют в договоре с учетом законодательных требований. Например, бесплатным всегда должно быть: По закону, стоимость обслуживания счета и совершения операций (включая операции по «выдаче со счета наличных денежных средств») банк и клиент – физическое лицо определяют в договоре с учетом законодательных требований. Например, бесплатным всегда должно быть:

обслуживание государственных органов, бюджетных организаций, иных компаний и ИП, размещающих на счетах бюджетные средства;

перечисление со счета физлица или принятие от него наличных для перечисления сумм налогов, сборов (пошлин), пеней и иных обязательных платежей в бюджет.

В остальных случаях банк имеет право устанавливать любые комиссии – в том числе за снятие наличных, независимо от того, снимаются наличные в кассе или банкомате.

Плата за ведение и обслуживание счета, как правило, берется раз в месяц.

Про лимиты снятия наличных закон не говорит ничего.