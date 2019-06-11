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Банк ВТБ объявил о сборе заявок от стартапов на участие в финтех-акселераторе
Источник материала: Myfin
Участники программы получат экспертную поддержку от ФРИИ и ВТБ для запуска пилотов в кратчайшие сроки, а также возможность масштабировать свое решение и привлечь инвестиции от банка.
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Акселератор ВТБ это программа для технологических компаний, которые разрабатывают решения для банковской сферы.
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