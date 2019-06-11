В поездах городских линий теперь можно платить банковской карточкой

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Беларусь стала первой в СНГ страной, где можно платить банковскими карточками в железнодорожном транспорте. Сервис поддерживает платежные платформы Visa , Mastercard и БЕЛКАРТ-Maestro. Кроме того, за проезд можно рассчитаться с помощью смартфона, смарт-часов, брелоков и других устройство с поддержкой технологии NFC.

Сейчас платить карточкой в поезде можно в пределах одного тарифного пояса: на участках « Минск – Беларусь», «Минск – Михановичи» и «Минск – Городище». В последующем такая возможность появится и на остальных маршрутах городских линий.

Для оплаты надо поднести карточку к валидатору, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. Причем можно рассчитаться за себя и еще четверых спутников. Транзакции безопасны и конфиденциальны – все данные шифруются и передаются по защищенным каналам.