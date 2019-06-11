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В поездах городских линий теперь можно платить банковской карточкой

12.06.2019 10:36 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В поездах городских линий теперь можно платить банковской карточкой
Фото: Myfin.by

Беларусь стала первой в СНГ страной, где можно платить банковскими карточками в железнодорожном транспорте. Сервис поддерживает платежные платформы Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ-Maestro. Кроме того, за проезд можно рассчитаться с помощью смартфона, смарт-часов, брелоков и других устройство с поддержкой технологии NFC.

Сейчас платить карточкой в поезде можно в пределах одного тарифного пояса: на участках «Минск – Беларусь», «Минск – Михановичи» и «Минск – Городище». В последующем такая возможность появится и на остальных маршрутах городских линий.

Для оплаты надо поднести карточку к валидатору, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. Причем можно рассчитаться за себя и еще четверых спутников. Транзакции безопасны и конфиденциальны – все данные шифруются и передаются по защищенным каналам.

 
Теги: Минск
 
 
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БПС-Сбербанк и Белорусская железная дорога запустили пилотный проект по оплате проезда в поездах городских линий с помощью банковских карточек и смартфонов....
 
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