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В поездах городских линий теперь можно платить банковской карточкой
Источник материала: Myfin
Беларусь стала первой в СНГ страной, где можно платить
Сейчас платить карточкой в поезде можно в пределах одного тарифного пояса: на участках «Минск – Беларусь», «Минск – Михановичи» и «Минск – Городище». В последующем такая возможность появится и на остальных маршрутах городских линий.
Для оплаты надо поднести карточку к валидатору, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. Причем можно рассчитаться за себя и еще четверых спутников. Транзакции безопасны и конфиденциальны – все данные шифруются и передаются по защищенным каналам.
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БПС-Сбербанк и Белорусская железная дорога запустили пилотный проект по оплате проезда в поездах городских линий с помощью банковских карточек и смартфонов....
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