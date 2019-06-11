Объем сделок на БУТБ вырос на 28% и составил почти Br2 млрд в январе-мае

Источник материала: Интерфакс

Объем биржевых сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), в январе-мае 2019 года превысил Br1,95 млрд, что на 28% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе БУТБ.

"Более трети биржевого товарооборота пришлось на секцию лесопродукции, объем сделок в которой составил Br764 млн, что на 40% больше, чем в январе–мае прошлого года" , - отметили в пресс-службе.

По информации БУТБ, в секции металлопродукции товарооборот остался на уровне января-мая 2018 года – Br569 млн. "Львиную долю от этой суммы обеспечила реализация черных металлов и изделий из них белорусским потребителям. Товарооборот по этой товарной группе увеличился на 1 процентный пункт и составил Br427 млн", - сообщили в БУТБ.

Секция сельхозпродукции по итогам пяти месяцев показала рост на 60% до Br422 млн.

"Секция промышленных и потребительских также смогла улучшить свои экономические показатели. С начала года здесь совершено свыше 28 тыс. сделок на общую сумму Br181 млн, или на 20% больше, чем в январе–мае прошлого года. Основной объем продаж пришелся на внутренний рынок, где преобладали закупки строительных материалов, механизмов, транспортных средств, оборудования и комплектующих", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, продолжили там, с мая текущего года на БУТБ появилась новая секция перспективных товаров, ориентированная исключительно на экспорт. "Пока здесь торгуется только цемент и щебень, однако уже в ближайшее время добавятся такие высоколиквидные позиции, как стекло и стекловата. С момента запуска секции сумма сделок с представленными в ней товарами составила Br18 млн", - подытожили в БУТБ.

По состоянию на 1 июня на БУТБ аккредитовано 21 419 компаний, включая 4 274 нерезидентов из 61 страны мира.