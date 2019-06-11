Источник материала: Интерфакс

"Вадим – наша гордость! Он всегда о нас заботится. Он чувствует мое настроение и очень переживает, если у меня возникают какие-то сложности", - рассказывает о сыне Ирина Гацко. А еще Вадим очень любит английский и уже строит планы на будущее – очень хочет стать программистом и написать много полезных программ! Главное, чтобы здоровье не подвело.



Несколько лет назад у Вадима Гацко случились первые приступы - сначала длительные замирания, потом дрожание и даже судороги. С тех пор Вадим начал принимать противосудорожные препараты, но приступы не проходили. Иногда случались улучшения, но болезнь всегда возвращалась.

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В 2017 году после многочисленных обследований Вадиму поставили диагноз - туберозный склероз. При таком заболевании в организме появляются множественные доброкачественные опухоли, туберсы. Они могут локализоваться в любом органе. У Вадима туберсы появились в головном мозге и сердце, что и стало причиной эпилептических приступов.

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К сожалению, приступы разрушают клетки мозга, поэтому сейчас очень важно подобрать лечение, останавливающее приступы. Врачи рекомендуют Вадиму препарат "Афинитор" (эверолимус), который борется с причиной приступов. Благодаря лекарству туберсы перестают расти и распространяться по организму. К сожалению, на сегодняшний день получить лекарство бесплатно нельзя. Возможно, ситуация в ближайшее время изменится, но Вадиму помощь нужна уже сейчас.

Стоимость годового курса лечения для Вадима - Br90 317. Выбрать удобный для вас способ оказания помощи мальчику можно на сайте фонда "Шанс" .

Вы также можете оформить подписку на регулярные пожертвования , и каждый месяц с вашей банковской карты будет происходить автоматическое списание суммы, которую вы выберите. Благодаря регулярным пожертвованиям фонд сможет планировать объемы оказания помощи, а значит, дети смогут получить помощь своевременно.