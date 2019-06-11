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СК расследует уголовное дело в отношении "5 элемента" из-за уклонения от уплаты налогов
Источник материала: Интерфакс
Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении ЗАО "Патио", управляющего сетью магазинов бытовой техники и электроники "5 элемент".
"Следственным управлением УСК по г.Минску расследуется уголовное дело, возбужденное по факту уклонения от уплаты сумм налогов ЗАО "Патио" по ст.243 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении СК.
Как проинформировали в комитете, в рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, в том числе во вторник по поручению следователя органом дознания проведен обыск в помещении организации и изъятие первичной бухгалтерской документации.
"В рамках расследования представители организации не задерживались", - уточнили в СК.
Ранее о работе правоохранительных органов в головном офисе группы компаний "Патио" сообщил ряд белорусских СМИ.
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Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении ЗАО "Патио", управляющего сетью магазинов бытовой техники и электроники "5 элемент". "Следственным...
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