Суд вынес приговор женщине за «пьяное» ДТП со смертельным исходом в Новогрудском районе

Источник материала: Tut.by

Суд приговорил женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения устроила смертельную аварию в Новогрудском районе, к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.



Фото: ГАИ Гродно

6 июня суд Новогрудского района признал женщину виновной по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека) и приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 5 лет.

На основании ч. 1 ст. 107 УК к обвиняемой также применено принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Напомним, авария произошла в ночь на 25 февраля вблизи горпоселка Любча: бесправница на Volkswagen не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП непристегнутый пассажир легковушки, ехавший на переднем сиденье, выпал из машины и был придавлен кузовом. От полученных травм он скончался.