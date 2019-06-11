Почувствуйте себя старыми! Тест: в каком возрасте наши спортсмены завоевали значимые медали

Источник материала: Tut.by

Бывает, смотришь футбол, а комментаторы говорят: «Этот 19-летний футболист уже завоевал кубок чемпионата мира со своей сборной». И сразу чувствуешь себя никчемным 21-летним стариком! Ты-то еще ничего не успел такого крутого сделать. Что ж, тест не для слабонервных и чувствительных к возрасту: предлагаем вспомнить, сколько лет было спортсменам, когда они стояли на пьедесталах крупных турниров. Как вы поняли, не так много.