﻿ Почувствуйте себя старыми! Тест: в каком возрасте наши спортсмены завоевали значимые медали. 21.by
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Почувствуйте себя старыми! Тест: в каком возрасте наши спортсмены завоевали значимые медали

12.06.2019 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывает, смотришь футбол, а комментаторы говорят: «Этот 19-летний футболист уже завоевал кубок чемпионата мира со своей сборной». И сразу чувствуешь себя никчемным 21-летним стариком! Ты-то еще ничего не успел такого крутого сделать. Что ж, тест не для слабонервных и чувствительных к возрасту: предлагаем вспомнить, сколько лет было спортсменам, когда они стояли на пьедесталах крупных турниров. Как вы поняли, не так много.

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Думаете, 20 лет - это мало? Только посмотрите, что успели (почти) за это время наши спортсмены!
 
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