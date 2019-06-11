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Председатель Вороновского райисполкома в торжественной обстановке вручил ордена Матери жительницам района (Дополняется)

12.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Председатель Вороновского райисполкома в торжественной обстановке вручил ордена Матери жительницам района (Дополняется)

Для семи многодетных мам нашего района утро сегодняшнего дня началось с хлопот и приготовлений к встрече, во время которой им предстояло принять от главы района символ материнской доблести.

В Вороновском  райисполкоме Николай Аркадьевич Розум поздравил и торжественно вручил ордена Матери четырем женщинам, родившим и достойно воспитавшим пятерых и шестерых детей —  Валентине Яновне Микулко, Ядвиге Иосифовне Козловской, Валентине Михайловне Стефанович, Екатерине Павловне Стефанович. Приколотая к их нарядным платьям девятиконечная рельефная звезда — это редкое и благородное украшение, носить  которое дано не каждой женщине. Знак подчеркнул их особый статус — многодетных матерей, а глаза светились радостью.


Председатель Вороновского райисполкома в торжественной обстановке вручил ордена Матери жительницам района (Дополняется)
Председатель Вороновского райисполкома в торжественной обстановке вручил ордена Матери жительницам района (Дополняется)
Председатель Вороновского райисполкома в торжественной обстановке вручил ордена Матери жительницам района (Дополняется)
Председатель Вороновского райисполкома в торжественной обстановке вручил ордена Матери жительницам района (Дополняется)
Председатель Вороновского райисполкома в торжественной обстановке вручил ордена Матери жительницам района (Дополняется)

К словам поздравления присоединились председатель Вороновской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Елена Марьяновна Ястремская.

— Роль женщины-матери высока и важна в нашем обществе. Она дарит жизнь, внимание и заботу своим детям, призвана воспитывать их гражданами своей страны, — подчеркнула лидер женского движения Вороновщины. — Крепкого вам здоровья, милые женщины, Пусть ваша материнская любовь всегда возвращается к вам благодарностью и заботой детей. 


Председатель Вороновского райисполкома в торжественной обстановке вручил ордена Матери жительницам района (Дополняется)
Председатель Вороновского райисполкома в торжественной обстановке вручил ордена Матери жительницам района (Дополняется)

Тружениц сельскохозяйственной отрасли  В.М. Стафанович, В.Я. Микулко, Я.И. Козловскую поздравила председатель профсоюзной первичной организации РУСП с-з «Вороновский » И.Р. Гришко. Трогательными душевными словами поддержала своих землячек председатель Переганцевского сельсовета Л.С. Декан


Председатель Вороновского райисполкома в торжественной обстановке вручил ордена Матери жительницам района (Дополняется)

Вручение еще трех орденов Матери сегодня пройдет в Радуни.


Председатель Вороновского райисполкома в торжественной обстановке вручил ордена Матери жительницам района (Дополняется)


Председатель Вороновского райисполкома в торжественной обстановке вручил ордена Матери жительницам района (Дополняется)
Председатель Вороновского райисполкома в торжественной обстановке вручил ордена Матери жительницам района (Дополняется)
Председатель Вороновского райисполкома в торжественной обстановке вручил ордена Матери жительницам района (Дополняется)

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Для семи многодетных мам нашего района утро сегодняшнего дня началось с хлопот и приготовлений к встрече, во время которой им предстояло принять от главы района...
 
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