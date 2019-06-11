Фермеры прогнозируют, какими в этом сезоне будут цены на овощи и клубнику из-за наводнения и жары

Источник материала: Виртуальный Брест

«Еще в прошлый четверг за килограмм огурцов перекупы давали 35 копеек — это минимально в этом сезоне. А сейчас принимают по 80 копеек. Цена растет», — рассказывают фермеры из Столинского района, где из-за паводка затопило теплицы и поля с овощами. Пока одни борются с водой, другие фермеры сражаются с последствиями жары и «молятся о дожде». FINANCE.TUT.BY поговорил с фермерами и узнал, стоит ли нам ждать подорожания овощей и клубники из-за наводнения и жары.





Несколько деревень Столинского района Брестской области — Белоушу, Маньковичи, Бережное, где чуть ли ни каждая семья занимается выращиванием овощей, затопило — разлилась река Горынь. Причем вода пришла не только на поля, уничтожив капусту, картошку и свеклу, но и добралась до теплиц с огурцами. У многих урожай пропал . Некоторые фермеры говорят, что это отразится на стоимости огурцов на рынках и в магазинах — они подорожают.

— У нас затопило поля с кукурузой, ее из-под воды совсем не видно, — рассказывает одна из фермеров из пострадавшей от большой воды деревни в Столинском районе, которая торгует огурцами и помидорами на минском Комаровском рынке.

Девушка показывает видео с затопленным полем. Понять, что там посажено, невозможно, потому что воды по колено.

— Брат разгоняет воду на тракторе, чтобы она сошла в одну лунку. Пытаемся хоть что-то спасти, — поясняет продавец. — На ценах на клубнику наводнение никак не отразится. У нас в Столинском районе ею меньше занимаются. Клубника — это Дворец, Лунинец. А Ольшаны и близлежащие деревни — это огурцы, помидоры, морковь и свекла. Огурцы подорожают. Парники сохнут, и их невозможно спасти.





Девушка говорит, что цена на огурцы у скупщиков «каждый день растет».

— У нас в Ольшанах стоят фуры, которые принимают овощи. Чем меньше огурцов, тем выше цена. Еще в прошлый четверг за килограмм давали 35 копеек — это минимально в этом сезоне. А сейчас принимают по 80 копеек. То есть и на рынке, и в магазинах огурцы подорожают значительно, — отметила фермер.

Согласился с девушкой фермер и из еще одной затопленной деревни.

— Не знаю, как картошка, свекла или еще что-то, но, думаю, что огурцы точно подорожают, поскольку основная масса поставляется именно нашими фермерами. А у многих по 10 соток теплиц с огурцами залило, весь урожай пропал, — делится мнением мужчина.

А вот семейная пара, которая тоже занимается выращиванием овощей в Столинском районе, говорит, что «вода глобально ничего не повредила».

— Нас затопило недели три назад. Мы в деревне брали помпы и откачивали воду из теплиц. Помидоры и огурцы конечно пострадали, но хорошо, что солнце сразу все высушило. Были проблемы, но глобально вода ничего не повредила, — говорит девушка-продавец. — Не думаю, что паводок отразится на ценах на овощи. К примеру, на огурцы цены все время меняются. Когда на улице дождь, огурцы плохо растут, тогда у людей их меньше и на рынке они дороже. А в солнечную погоду огурцов очень много, поэтому цена падает. Перед праздниками цены поднимаются. Так что, думаю, из-за этого потопа ничего не изменится. Работы он прибавил, но люди урожай спасли.





Еще несколько фермеров убеждены, что вода навредила только самим фермерам — они не заработают. Но в масштабах страны никаких последствий не будет.

— Сложно сказать, повлияет на цены потоп или нет. У некоторых теплицы и поля сильнее пострадали, у кого-то меньше, некоторых даже не задело. Совместный ущерб никто не подсчитывал, — рассуждает фермер из Столинского района. — Тем более что есть множество фермеров в других районах и областях. Не думаю, что в масштабах страны наш потоп отразится на ценах.

Мужчина говорит, что его теплицы не пострадали. В воде оказалось только поле с картошкой и свеклой.

— Но я был в теплицах у соседей, там от переувлажнения весь огуречник желтый. Естественно, реанимировать растения не выйдет, значит, урожай с них уже не соберешь, — подытожил фермер.

Еще один фермер тоже сказал, что ситуация с огурцами не критическая.

— Затопило всего несколько деревень. Но ведь огурцы, помидоры не только там выращивают. Хотя у нас, в Гомельской области, нет дождей. Это тоже плохо, когда такие температуры.

Владельцы клубничных полей из Дворца говорят, что вода нанесла ущерб только огурцам. А на клубнике никак паводок не отразился.

— Клубники в этом году много. И погода никак не сказалась на урожае — он хороший. Паводок же в Столинском районе. У нас в Лунинецком ничего подобного нет. Поэтому ягодам ничего не угрожает, — с улыбкой рассказывает молодой парень-продавец. — Был град пару недель назад, но сильно ягоды и ягодник не побило. Если говорить про огурцы, то у нас тоже многие их выращивают, в том числе и мы. Урожай хороший, без них Беларусь не останется.





Пока на рынках и в магазинах огурцы не подорожали. К примеру, на Комаровке килограмм стоит от 1,3 до 2 рублей за килограмм. Первые грунтовые продают по 2,5 рубля. В магазинах средняя цена — 1,5 рубля за килограмм.





О том, повлияли ли как-то погодные катаклизмы на урожай помидоров, фермеры не говорят. Видимо, нет, потому что на рынках прилавки ими просто завалены и цены на овощи падают.

— К концу июня у нас уже будут грунтовые, — рассказывают фермеры из Ольшан. — Маленьких зеленых очень много. Если ничего не помешает, мы получим хороший урожай.

Цены на помидоры на Комаровке начинаются от 2 рублей. Малиновые можно купить по 3,5−3,8 рубля. Маленькие, но сладкие желтые и красные стоят по 5 рублей. Есть помидоры и дороже, скажем, по 6−7 рублей.

Возвращаясь к клубнике, ее на рынке сейчас очень много.





Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— В апреле была засуха. Потом шли дожди, град, но урожай все равно хороший в этом году, — говорят фермеры из Брестской области. — Цена на рынке уже упала до 1,5 рубля. Пока на рынках — в большинстве брестская клубника. В Минской области уже тоже созрела. Если погода не помешает, цена может снизиться и до рубля. Но ниже навряд ли. Поэтому лучше не ждать, а покупать сейчас. Последняя будет хуже по качеству.

Клубника за 1,5 рубля продается в нескольких местах. Она мелкая, но выглядит хорошо — подгнивших и грязных ягод нет. За 2−2,5 рубля продают ягоды покрупнее. За 3−4 рубля можно купить отборные крупные ягоды.

Людей с ведрами на рынке, пришедших за ягодами, просто тьма.

А вот покупатели из Витебской области говорят, что их рынки не могут похвастаться изобилием этих ягод и низкими ценами.





Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Ходила на рынок в Витебске, хотела ягод купить. Продают в основном импортную, цена 5−6 рублей за кило, — написала одна из покупательниц в соцсетях. — Ходила-ходила, так ничего и не выбрала. Клубники из Витебской области не видела вообще.

Есть на рынке и молодая белорусская картошка. Стоит от 1,5 до 3,5 рубля.

Фермеры говорят, что «бульбе погода пока не угрожает». Тем более что ее выращивают везде. Поэтому дефицита не будет. «Прогнозировать цены на корнеплод пока еще рано, но, скорее всего, они останутся на уровне прошлогодних, 40−60 копеек за кило», — говорит один из фермеров.