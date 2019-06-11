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Минфин предлагает обсудить поправки в закон о бухгалтерском учете и отчетности

12.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство финансов предлагает обсудить проект закона "Об изменении закона Республики Беларусь "О бухгалтерском учете и отчетности". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Минфин предлагает обсудить поправки в закон о бухгалтерском учете и отчетности

Предполагается ввести обязанность составлять годовую консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами (МСФО) за 2022 год и последующие годы для государственных предприятий, отвечающих определенным критериям и отнесенных к общественно значимым организациям. В их числе - республиканские унитарные предприятия, коммунальные унитарные предприятия, хозяйственные общества, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц. Критерием для обязательного составления финотчетности в соответствии с МСФО определена сумма выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предыдущий год - более 4 млн базовых величин (сейчас одна БВ - Br25,5).

По данным Национального статистического комитета за 2018 год, этим критериям соответствуют 51 РУП, 10 КУП, 88 открытых акционерных обществ (из них 38 уже составляют эту отчетность с 2016 года). Расширение перечня организаций, обязанных составлять отчетность в соответствии с международными стандартами, направлено на обеспечение защиты интересов субъектов хозяйствования, создание благоприятного инвестиционного климата.

Проектом закона не предусмотрено включение в состав этих общественно значимых организаций госпредприятий, подчиненных Государственному военно-промышленному комитету Беларуси. Причина - в необходимости обеспечить защиту сведений, составляющих государственные секреты, служебной информации ограниченного распространения либо иной информации, доступ к которой ограничен законодательными актами Беларуси. При этом вносится дополнение о включении ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в число банков, являющихся общественно значимыми организациями.

В проекте закона предусмотрены изменения в вопросах ведения учета активов и обязательств в воинских формированиях. В настоящее время учет активов и обязательств в госорганах, имеющих воинские формирования, ведется по упрощенной форме (без использования двойной записи), а учет материальных средств - в натуральных показателях. Такой порядок обеспечивает учет денежных и материальных средств с минимальными трудовыми и финансовыми затратами, учитывает специфику функционирования воинских частей и подразделений и при необходимости позволяет определить указанные средства в стоимостном выражении. В связи с этим согласно проекту закона госорганы, имеющие воинские формирования, наделяются компетенцией на установление особенностей учета активов и обязательств без согласования с Министерством финансов.

Кроме того, проектом закона исключается право руководителя общественно значимой организации, Национального банка Беларуси передавать ведение бухгалтерского учета и составление отчетности по договору организации или индивидуальному предпринимателю, оказывающим соответствующие услуги. В отношении общественно значимых организаций установлены повышенные требования по ведению бухучета и отчетности, что не согласуется с их передачей на аутсорсинг.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 12 по 21 июня на электронный адрес: accounting@minfin.gov.by.

 
 
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  Министерство финансов предлагает обсудить проект закона "Об изменении закона Республики Беларусь "О бухгалтерском учете и отчетности". Общественное обсуждение...
 
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