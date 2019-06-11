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Лунинетчина завалена клубникой. Из-за отсутствия сбыта люди выбрасывают ягоду прямо в поле

12.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Даже по 20 копеек люди к вечеру 11 июня не могли сдать ягоду – бочки затарились и уехали. Вот и вернули земле то, что она дала.

Лунинетчина завалена клубникой. Из-за отсутствия сбыта люди выбрасывают ягоду прямо в поле

Фото сделано возле клубничного рынка в Дворце 11 июня

Сухую крупную ягоду скупщики брали по 50 копеек, ещё и придирались. Есть информация, что несколько вёдер люди высыпали прямо на рынке, под ноги скупщикам.

«За два ведра отборной ягоды, одна в одну, я выручила 7 рублей. Не стоит она труда, чтобы даже выбрать, не говоря уже о том, чтобы вырастить», - жалуется в нашей группе одна из сдатчиц.

«Легче под забор выбросить. Или пусть на кустах пропадает», - подтверждает другая.

Третьи жалуются на местную власть, которая не подготовилась так, как следует, к сезону. Рынок – рынком, но, чтобы дать местным жителям заработать, создав хотя бы маломальскую конкуренцию для госзакупки, нужно было позаботиться заранее. Да и сейчас можно успеть хоть как-то исправить ситуацию.

Выброшенная под ноги ягода – это своеобразный протест. И позор.

 
 
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  Даже по 20 копеек люди к вечеру 11 июня не могли сдать ягоду – бочки затарились и уехали. Вот и вернули земле то, что она дала. Фото сделано возле клубничного рынка...
 
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