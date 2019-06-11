Автобусный маршрут №10 и маршрутка №20 возвращаются на улицу Сикорского

Источник материала: Виртуальный Брест

С 13.06.2019 г. городской автобусный маршрут будет следовать по ул. Сикорского в прямом и обратном направлениях.





фото из страшно далёкого архива, вы ещё помните?

По информации Брестгортранса, в связи с окончание реконструкции перекрестка проспекта Машерова и улицы Сикорского, с 13.06.2019г. возобновляется движение по улице Сикорского маршрута экспрессного сообщения №20.



