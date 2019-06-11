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Автобусный маршрут №10 и маршрутка №20 возвращаются на улицу Сикорского

12.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 13.06.2019 г. городской автобусный маршрут будет следовать по ул. Сикорского в прямом и обратном направлениях. 

Автобусный маршрут №10 и маршрутка №20 возвращаются на улицу Сикорского

фото из страшно далёкого архива, вы ещё помните?

По информации Брестгортранса, в связи с окончание реконструкции перекрестка проспекта Машерова и улицы Сикорского, с 13.06.2019г. возобновляется движение по улице Сикорского маршрута экспрессного сообщения №20.

Автобусный маршрут №10 и маршрутка №20 возвращаются на улицу Сикорского

 
 
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  С 13.06.2019 г. городской автобусный маршрут будет следовать по ул. Сикорского в прямом и обратном направлениях. фото из страшно далёкого архива, вы ещё помните? По...
 
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