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Руководство аккумуляторного: если будут закрывать, тоже выйдем с протестом

12.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Накануне встречи активистов с губернатором Брестчины журналистам показали, как устроен завод, а его директор признался, что вблизи промышленной зоны жить все-таки не хотел бы.

Руководство аккумуляторного: если будут закрывать, тоже выйдем с протестом

У забора аккумуляторного завода "АйПауэр" посменно дежурят активисты. Кто-то снимает все происходящее на территории через прутья забора на камеру – чтобы ничего не пропустить. Одна из активисток из-за забора обозначает позицию собравшихся: "Мы за чистый Брест!".

Руководство аккумуляторного: если будут закрывать, тоже выйдем с протестом

© SPUTNIK / МАКСИМ БОГОДВИД

У жителей в мессенджере создана группа, в которой распределяется время дежурства под стенами завода. Дежурят даже ночью. Те, кто ждет инициативную группу под стенами исполкома, обсуждают свои административные протоколы — протестующих по воскресеньям против строительства завода задерживают.

"Цвет нации — врачи, инженеры, учителя сидят в ИВС", — делятся люди, стоя у облисполкома.

Сегодня активисты противостояния с аккумуляторным заводом встречаются с губернатором Брестской области Анатолием Лисом.

 
Теги: Брест
 
 
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  Накануне встречи активистов с губернатором Брестчины журналистам показали, как устроен завод, а его директор признался, что вблизи промышленной зоны жить...
 
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