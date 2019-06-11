Руководство аккумуляторного: если будут закрывать, тоже выйдем с протестом

Источник материала: Виртуальный Брест

Накануне встречи активистов с губернатором Брестчины журналистам показали, как устроен завод, а его директор признался, что вблизи промышленной зоны жить все-таки не хотел бы.





У забора аккумуляторного завода "АйПауэр" посменно дежурят активисты. Кто-то снимает все происходящее на территории через прутья забора на камеру – чтобы ничего не пропустить. Одна из активисток из-за забора обозначает позицию собравшихся: "Мы за чистый Брест!".





© SPUTNIK / МАКСИМ БОГОДВИД

У жителей в мессенджере создана группа, в которой распределяется время дежурства под стенами завода. Дежурят даже ночью. Те, кто ждет инициативную группу под стенами исполкома, обсуждают свои административные протоколы — протестующих по воскресеньям против строительства завода задерживают.

"Цвет нации — врачи, инженеры, учителя сидят в ИВС", — делятся люди, стоя у облисполкома.

Сегодня активисты противостояния с аккумуляторным заводом встречаются с губернатором Брестской области Анатолием Лисом.