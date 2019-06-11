Перекрытие железнодорожного переезда на ул. Дубровская 15 июня

Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые пассажиры! 15 июня 2019 года будет запрещено движение транспортных средств через железнодорожный переезд по улице Дубровской с 00:30 до 20:00.





В связи с этим проезд от вышеуказанного переезда к остановочным пунктам «Инко Фуд», «Катин Бор», «Гефест-Кварц», «БелтрансОйл», «СЭЗ Брест», «Санта Бремор» и в обратном направлении будет производиться с пересадкой возле железнодорожного переезда. Проезд после пересадки бесплатный по предъявлению чека, подтверждающего оплату проезда на автомобиле, с которого была произведена пересадка.