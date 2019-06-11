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Лицо-дебильцо и красный педикюр. Парни комментируют видеосоветы по соблазнению для девушек
Источник материала: Tut.by
В интернете есть много видеосоветов для девушек, которые обещают помочь влюбить в себя парня и предлагают лайфхаки по соблазнению. Некоторые из них очень странные (одно «изобразите лицо-дебильцо» чего стоит). Мы показали такие советы парням и попросили прокомментировать их. Оказалось, что некоторые реально работают, но есть и абсолютно провальные. В общем, девушкам обязательно нужно посмотреть это видео, чтобы не выглядеть глупо в глазах парней.
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Оказалось, что некоторые советы реально работают, но есть и абсолютно провальные.
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