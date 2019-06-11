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Жара до 33 градусов прогнозируется синоптиками в Беларуси 13 июня

12.06.2019 12:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Жара до 33 градусов прогнозируется синоптиками в Беларуси 13 июня
Фото из открытых источников

Жара до 33 градусов прогнозируется синоптиками в Беларуси 13 июня Чем опасен холодный душ в жару?
В четверг, 13 июня, в Беларуси ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля. Днем будет 27-33 градуса тепла, местами по северо-востоку - плюс 24-26. На 13 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности объявлен из-за жары.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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